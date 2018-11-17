"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye son maçında İsveç'e mağlup oldu

17 Kasım 2018, Cumartesi 23:00
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında, ceza sahası dışında bulunan Cengiz Ünder'in şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi.

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

26. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Yunus Mallı'nın kaleci Olsen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Cenk Tosun topu, ceza sahası içindeki Hakan Çalhanoğlu'na indirdi. Hakan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Olsen, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Lustig'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa yükselen Claesson'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat'ta kaldı. 

70. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun Berg'e müdahalesi sonucu hakem Istvan Kovacs penaltı noktasını gösterdi. 

71. dakikada konuk ekip öne geçti. Granqvist'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1.

73. dakikada topla hareketlenen Cengiz Ünder'in hızla girdiği ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi. 

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Etiketler: milli takım, türkiye, isveç
Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diğer KHK’lılar ne olacak?

    'Lütfen önce siz örnek olun'

    ABD: Sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıyız

    Karikatürler

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    Türkiye son maçında İsveç'e mağlup oldu

    Niyazi-i Mısri yâd edildi

    Doların düşmesi de dert

    İnşaatla büyümenin sonuna gelindi

    Kılıçdaroğlu: Krize rağmen iş dünyası eleştiri yapamıyor

    NYT'den ayrıntılı 'Kaşıkçı cinayeti' videosu

    Hedef gözdağı

    Tarımı nasıl bu hale getirdiniz?

    Çocuklar ölüme terk ediliyor

    ABD'li asker Irak'taki görevini ihlal ettiği için suçlu bulundu

    'Enginyurt'un açıklamaları MHP'yi bağlamaz'

    'Batılı devletlerin İsrail'e bakışı değişmeye başladı'

    Çin'deki baskıcı rejime tepkiler büyüyor

    'Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı, güçlü bir demokrasidir'

    Şırnak'ta şehit olan Kaçmaz ebediyete uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Diğer KHK’lılar ne olacak?
    Genel

    Fuarlar, gençleri okumaya teşvik ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazeteci, devletin ve hükümetin propaganda memuru değildir
    Ece İrem Toros

    Sıkıntının baharı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bir otobüs yolculuğu hatırası...
    Genel

    'Lütfen önce siz örnek olun'
    Adnan NACİR

    Kriz, Yönetim Krizi
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.