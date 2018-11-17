Türkiye son maçında İsveç'e mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında, ceza sahası dışında bulunan Cengiz Ünder'in şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi. 7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 26. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Yunus Mallı'nın kaleci Olsen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti. 44. dakikada Cenk Tosun topu, ceza sahası içindeki Hakan Çalhanoğlu'na indirdi. Hakan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Olsen, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı 56. dakikada Lustig'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa yükselen Claesson'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat'ta kaldı. 70. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun Berg'e müdahalesi sonucu hakem Istvan Kovacs penaltı noktasını gösterdi. 71. dakikada konuk ekip öne geçti. Granqvist'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1. 73. dakikada topla hareketlenen Cengiz Ünder'in hızla girdiği ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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