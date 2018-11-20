Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.

A Milli Futbol Takım, Ukrayna ile tarihindeki 9. maça çıkmış olacak.

Dördü özel, dördü de resmi olmak üzere geride kalan 8 maçta Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

İlk randevu 1996'da

Türkiye ile Ukrayna A milli takımlarının 1 Mayıs 1996'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yaptığı ilk karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip 3-2 galip tamamladı.

İki ülke milli takımları arasındaki ikinci maç 12 Şubat 2003'te İzmir Atatürk Stadı'nda oynandı ve taraflar özel karşılaşmada 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2006 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 Kasım 2004'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Taraflar bu maçın rövanşında 7 Eylül 2005 tarihinde Kiev'de karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

İki ülke milli takımları arasında 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de oynanan özel maçta kazanan taraf 3-0'lık sonuçla Türkiye oldu.

Türkiye ile Ukrayna 5 Haziran 2012'de ise Almanya'da özel maçta karşılaştı. Milliler, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek'in golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı. 6 Ekim 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Konya'da oynanan mücadele ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Son maçta yenilgi

İki ülke son olarak 2 Eylül 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde karşılaştı.

Kharkiv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Yarmolenko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Türkiye 566. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takım bu özel maçla 566. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 268'i özel 565 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 243'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 565 karşılaşmanın 485'ini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 565 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 17. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 17. maçını Ukrayna ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 8'i resmi, 8'i özel 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 25 gol gördü.

2018'deki yedinci özel maç

Ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşması ile 2018 yılındaki 7. özel maçına çıkacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 6 özel maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Milliler, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.

Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya'ya 2-0, sahasında ise İsveç'e 1-0 kaybetti.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Okan Kocuk (Bursaspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)