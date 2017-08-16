"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Turu zora soktu: Başakşehir, Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu

16 Ağustos 2017, Çarşamba 23:15
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yapılan Medipol Başakşehir-Sevilla maçının ilk yarısını İspanyol ekibi, 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Medipol Başakşehir, gole çok yaklaştı. Sol kanatta buluştuğu topla çaprazdan ceza sahasına giren Elia, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Rico'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mossoro'nun önünde kalırken, bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

16. dakikada konuk ekip, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen Sevilla atağında, Correa'nın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Escudero'nun yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-1

19. dakikada Clichy'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

36. dakikada Banega'nın ceza sahası yayı içinden şık vuruşunda, kaleci Volkan Babacan soluna gelen topu kornere çeldi.

38. dakikada Montoya'nın sağdan ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Ben Yedder dokundu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Correa'nın yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 yenildi.

51. dakikada ceza sahası ön çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Pareja'nın kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Elia'nın soldan ortasında Sevilla savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Visca'da kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rico'dan döndü. Pozisyonun devamından Sevilla defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in son çizgiye inmeden içeri çevirdiği top, penaltı noktası üzerindeki Adebayor'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Rico, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde çeldi. Top, altıpas içindeki Attamah'ta kalırken, hakem ofsayt kararıyla oyunu durdurdu.

64. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede beraberliği yakaladı. Mahmut Tekdemir'in ara pasına hareketlenen Elia ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Rico'nun bacaklarının arasında filelere yolladı: 1-1

84. dakikada İspanyol temsilcisi, bir kez daha öne geçti. Mercado'nun pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Navas'ın ortasında, ön direğe hareketlenen Ben Yedder, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasında altıpas önünde yükselen Napoleoni kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Rico, son anda topu kornere tokatladı.

ilk 11'ler 

Medipol Başakşehir-Sevilla maçının takım kadroları şöyle:

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Adebayor, Elia, Mahmut Tekdemir, Caicara

Sevilla: Rico, Lenglet, Montoya, Ben Yedder, Banega, Correa, Pizarro, N'Zonzi, Escudero, Pareja, Mercado

AA

Etiketler: başakşehir, sevilla, uefa
Okunma Sayısı: 766
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.