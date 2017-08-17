Turu zora soktu: Fenerbahçe, Vardar'a 2-0 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Makedonya ekibi Vardar'a deplasmanda 2-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Makedonya ekibi Vardar karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. 6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı. 8. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında altıpasta Ahmethan Köse'den önce Vardar savunması topa müdahale ederek, tehlikeyi uzaklaştırdı. 16. dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Şener Özbayraklı'nın şutunda, top üstten auta gitti. 20. dakikada Vardar, Barseghyan'ın golüyle öne geçti. Mehmet Topal'ın uzaklaştıramadığı topla sol çaprazda buluşan Barseghyan, Skrtel'i de geçerek topu Kameni'nin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0 28. dakikada, sağ çağrazda topla buluşan Dirar'ın şutunda, kaleci Gacevski son anda topu kornere çeldi. Vardar, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı 54. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Ahmethan Köse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 75. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üstten az farkla auta gitti. 81. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chahechouhe'nun ceza sahasına ortasında, Soldado'dan seken topu önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 90+2. dakikada Vardar farkı ikiye çıkardı. Vardar atağında ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafayla kaleci Kameni'ye gönderdiği top, ileri çıkan Kamerunlu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 2-0 Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Rövanş karşılaşması 24 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. AA

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