Üç büyükler saldırıyı kınadı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısını kınadı.

Saldırıya ilişkin üç kulüp de resmi internet sitelerinden kınama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitler Tepesi'ndeki hain bombalı terör saldırısının yaraları sarılırken, şimdi de Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınında gerçekleşen hain terör saldırısı ile karşı karşıyayız. Kayseri'deki hain terör saldırısını şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Alçakça yapılan, hainlikte sınır tanımayan teröre karşı, milletimiz birliktedir ve dimdik ayaktadır. Çarşı iznine çıkan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain bombalı terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında da saldırı lanetlenerek, "Bu hain saldırıyı lanetliyor, terörün ülkemizi ve milletimizi asla yıldıramayacağı gerçeğini bir kez daha yineliyoruz. Hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, başta şehit aileleri ve yakınları olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün açıklamasında ise vatanın bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılarak, şu görüşler paylaşıldı:

"Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef alan alçak ve hain terör eylemini kınıyoruz. Bu hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kalleş saldırı, hiçbir hain pusu bizleri birlikte yaşama kararlılığımızdan, vatanın bölünmez bütünlüğünden geri döndürmeyecektir. Şehit düşen askerlerimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun."