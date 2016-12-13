Uçak kazasında ölen kaleciye ödül

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında ölenler arasında yer alan Chapecoense'nin kalecisi Danilo, Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, internet üzerinden taraftar oylarıyla belirlenen ligde 2016 yılının en iyi oyuncusu ödülünün, oyların yüzde 48'ini alan Danilo'ya verildiği bildirildi. Danilo, Arjantin'in San Lorenzo ekibiyle oynanan maçta son dakikalarda yaptığı kurtarışla takımının Sudamericana Kupası finaline yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Sudamericana Kupası finaline çıkmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi ölmüştü. AA

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