UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gruptaki 12 mücadele tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları, 6 gruptaki 12 mücadeleyle tamamlandı.

D Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından eli boş döndü. Sahadan 4-1 galip ayrılan Dinamo Zagreb'in gollerini, Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golü ise Roman Neustaedter'den geldi. Turnuvanın favorilerinden Arsenal, evinde oynadığı Vorskla Poltava maçını, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Danny Welbeck ve 57. dakikada oyuna giren Mesut Özil'in golleriyle 4-2 kazandı. TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1 B Grubu: Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0 Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3 C Grubu: Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0 Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1 D Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1 Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0 E Grubu: Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2 Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0 F Grubu: Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0 Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1 AA

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