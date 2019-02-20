UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçları heyecanı

Avrupa futbolunun iki numaralı kupasında son 32 turu yarın oynanacak 15 rövanş maçıyla sona erecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Kupada rövanş maçlarının programı şöyle: 20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus) 20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya) 20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre) 20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika) 20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz) 20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya) 20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe 23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan) 23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa) 23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya) 23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya) 23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya) 23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray 23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç) AA

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