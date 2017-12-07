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UEFA Avrupa Ligi'nde zor sınav

07 Aralık 2017, Perşembe 11:52
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir, Portekiz'in Braga takımı ile bugün kritik bir maça çıkacak. Atiker Konyaspor ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında konuk edeceği Portekiz'in Braga takımı ile bugün kritik bir maça çıkacak.

Lacivert-turunculu ekip, son 32 turuna çıkabilmek için öncelikle rakibini yenip,  grubun diğer maçında, iddiası bulunmayan Hoffenheim'ın, Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek.

Atiker Konyaspor Vitoria Guimaraes'in konuğu

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.

Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. 

AA

Etiketler: uefa avrupa ligi, başakşehir, konyaspor
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