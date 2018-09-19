UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ekip, 5 kezle Sevilla oldu. Galatasaray, UEFA Kupası'nın kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti.

Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 5 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.

Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyonun adı, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea (İngiltere) 1, Manchester United (İngiltere) 1

Kupanın gittiği ülkeler

UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:

İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 8, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu.

İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar 3'er kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı.

Emery, Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakaladı.

İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında geçen sezon bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.