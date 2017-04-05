"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

UEFA Başkanı: Asla izin vermeyiz

05 Nisan 2017, Çarşamba 21:06
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son dönemlerde gündeme gelen Avrupa'nın en başarılı kulüplerinin bir araya gelerek lig kurması projesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. UEFA Kongresi'nin açılışında konuşan Ceferin, Avrupa'nın 5 büyük liginde önemli takımların bir araya girerek "Avrupa Süper Ligi" adı altında toplanmasına ilişkin son dönemde çıkan iddiaları değerlendirdi.

‘PARA HER ŞEY DEĞİL'

Böyle bir oluşuma asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Ceferin, "Para her şey değil. Bunu isteyen bazı kulüpler olabilir ama buna yakın bir oluşum bile asla olamaz. Her şey bu kadar basit çünkü bizim değerlerimiz ve düşüncelerimizle uyuşan bir durum değil" diye konuştu.

'BEŞ YIL İÇİNDE AVRUPA FUTBOLUNDA YENİ BİR PLANLAMAYA GİDİLECEK'

Başkan Ceferin, bu sorunu çözmek amacıyla federasyon ve kulüp yöneticileriyle bir araya geleceğini ve beş yıl içinde Avrupa futbolunda yeni bir planlamaya gidileceğini de açıkladı.

'UEFA, KÜÇÜK LİGLERİ ŞANTAJ İLE ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞANLARIN HER ZAMAN KARŞISINDA OLACAK'

Bazı çıkar gruplarının, Avrupa'da yüksek ve düşük bütçeli takımlar arasındaki farkın açılmasından avantaj sağladığının altını çizen UEFA Başkanı, "UEFA, küçük ligleri şantaj ile ortadan kaldırmaya çalışanların her zaman karşısında olacak. Bazıları, astronomik değerlere sahip kulüplerde görev aldığı için güç kendinde sanıyor. Takımlar arasındaki dengesizliği azaltmak amacıyla hep birlikte çalışacağız. Bu sorunu çözmek, hepimizin sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

Ceferin, UEFA'ya bağlı 55 federasyonun tümüne UEFA kaynaklarından 1 milyon euro vereceklerine ilişkin daha önce verdikleri sözü de tutacaklarını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 382
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.