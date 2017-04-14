UEFA, Beşiktaş ve Lyon'u disipline sevk etti

UEFA Fransız kulübünü, taraftarlarının meşale atmaları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması ve 2. golden sonra sahaya taraftar girmesinden dolayı Beşiktaş'ı ise taraftarlarının meşale yakması ve sahaya yabancı madde atması nedeniyle disipline sevk etti.

UEFA, Avrupa Ligi'nde dün oynanan Lyon - Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili iki kulübü de disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Fransız kulübünü, taraftarlarının meşale atmaları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması ve 2. golden sonra sahaya taraftar girmesinden dolayı disipline sevk etti. Beşiktaş'ın ise taraftarlarının meşale yakması ve sahaya yabancı madde atması nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

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