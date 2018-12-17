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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

UEFA’da kura günü

17 Aralık 2018, Pazartesi 01:46
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 32 turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılacak. Avrupa Ligi’nde yollarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın son 32 turundaki rakipleri de belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak.İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak.

İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi’ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı Avrupa Ligi’ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak: 1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya) 2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)

AA

Etiketler: uefa, kura
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