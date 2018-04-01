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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir görev daha

01 Nisan 2018, Pazar 15:00
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Juventus ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 3 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.

AA

Etiketler: cüneyt çakır
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