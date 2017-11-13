UEFA'dan hakem Alper Ulusoy'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy'u, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Alper Ulusoy'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yarın oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.



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