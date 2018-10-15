"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'UEFA'dan men' haberlerine Galatasaray'dan sert tepki

15 Ekim 2018, Pazartesi 20:15
Galatasaray Kulübünden, sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarından men edileceği veya ceza alacağı şeklinde haber ve açıklamalar yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarından men edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak haber ve açıklamalar yapıldığı belirtilerek, yalan yanlış haber ve açıklamalar yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında kişiler, spor yazarları ve yorumcular tarafından somut bir bilgi ve belge olmaksızın şirketimizin futbol takımının Avrupa kupalarından men edildiği veya edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak ve maksadı aşan nitelikte olumsuz söylenti, yorum, haber ve açıklamalar yapılmaktadır." denildi.

Ceza davaları açılması için harekete geçildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki bu yolla işlenen suça karşılık verilen cezanın pişmanlık yoluyla kaldırılması ya da indirilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, şirketimiz hakkında yalan, yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında savcılık nezdinde türlü yasal işlem başlatılmış ve ilgililer hakkına ceza davaları açılması için harekete geçilmiştir."

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi ile yaptığı anlaşmanın geçerliliğinin devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında imzalanmış bulunan yapılandırma anlaşması geçerliliğini muhafaza etmektedir. Tüm bu hukuksal süreç, uluslararası sportif hukuk normlarına uygun olarak Galatasaray için pozitif durum ve aksiyon içinde yürümektedir ve söz edildiği gibi olumsuz bir gelişme yoktur. Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

AA

Etiketler: galatasaray, uefa
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye, toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletmeli'

    1891'den bu yana görülmemiş yağış: Fransa'da ölü sayısı artıyor!

    Stres kanseri tetikliyor

    Faturalarda ‘Dağıtım Bedeli’ muamması

    Gerçek işsiz sayısı 6.3 milyon

    Eskişehir'de şehit olan Özyolci ebediyete uğurlandı

    Trump'tan Türkiye ve Brunson açıklaması

    TRT’de üst düzey atama

    Gözler Başkonsoloslukta: Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluğa geldi

    Albayrak: Ekonomimizi enflasyondan kurtaracağız

    Pompeo, Kaşıkçı soruşturması için Suudi Arabistan'a gidiyor

    İspanya'dan Kaşıkçı için 'şeffaf ve acil soruşturma' çağrısı

    'İdlib'de kapsamlı ateşkese dönülmesini bekliyoruz'

    Yemen'de çocuklar tedavi göremiyor

    Meral Akşener, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu

    Dünyada her 9 kişiden biri aç

    Kral Selman, Kaşıkçı ile ilgili Riyad'da iç soruşturma başlattı

    Tahrir El Şam da İdlib mutabakatına uyacağını açıkladı

    Suudi Arabistan'dan yaptırımlara karşı misilleme tehdidi

    Emeklilikte yaşa takılanlara Türk-İş'ten destek

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Af düşünceleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hak ettin, ama Yeni Asya’cı olduğun için sana vermedik!”
    Genel

    Yandaşa var, muhalife yok
    Genel

    Bu kapandan çıkmalıyız
    Yeni Asya'dan Size

    Sıkıntıları yine okurlarımızla birlikte aşacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük şahsî okumalarımızı nasıl arttırabiliriz?
    Risale-i Nur'dan

    De ki: “Cenâb-ı Hak bana kâfidir”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Üstün yetenekli çocuklar nasıl yetiştirilmeli?
    Genel

    9 kişi, 4 ayrı araçla Başkonsolosluktan çıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.