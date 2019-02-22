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UEFA'dan temsilcilerimizin kasasına ne kadar para geldi?

22 Şubat 2019, Cuma 20:27
Galatasaray 1 galibiyet, 2 beraberliğe rağmen 38,5 milyon avro kazandı. Fenerbahçe 12,75, Beşiktaş 11,55 , Akhisarspor 7,18 milyon avroyu kasasına koydu. Medipol Başakşehir 280 bin avroyla sezonu kapattı.

Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon avroyu kasasına koyacak.

UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55’ini cebine koyacak. Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10’luk payın sahibi olacak. Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.

Galatasaray'ın bu sezon UEFA geliri 38,5 milyon avro

Spor Toto Süper Lig'de ipi en önde göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı.

Grubu üçüncü sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden elense de UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı yakaladı.

İki numaralı kupada son 32 turuna katılan Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya birer mağlubiyet ve beraberlikle boyun eğerek Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 38,57 milyon avro para ödülü kazandı. 

Fenerbahçe 12,75 milyon avroyu kasasına koyacak

Şampiyonlar Ligi 3. elemesinde "Devler Ligi" şansını kaybeden ve Avrupa Ligi’ne direkt katılan sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapattı.

Grup ikincisi olarak son 32 turuna kalan Fenerbahçe, Rusya’nın Zenit takımına elenerek Avrupa macerasını bu sezon için sonlandırdı.

Fenerbahçe UEFA’dan 12,75 milyon avro para ödülü kazandı. 

Beşiktaş 11,55 milyon avro kazandı

UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş, 3. eleme ve play-off turları sonrası adını gruplara yazdırdı.

Grup maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, grupta üçüncü sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş ise UEFA’dan 11,55 milyon avroluk para ödülü kazandı. 

Akhisarspor tek beraberlikle 7,1 milyon avro alacak

Tarihinde ilk kez Avrupa mecrasına çıkan Akhisarspor, Avrupa Ligi gruplarına direkt girdi.

Yeşil-siyahlı ekip oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Grup sonuncusu olarak turnuvaya veda eden Akhisarspor'un 7,1 milyonluk geliri şu kalemlerden oluşuyor.

Başakşehir Avrupa'da kayıplarda

UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan giren Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley karşısında tutunamayınca, yurt dışı defterini çok erken kapatmış oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA’nın dayanışma payından alacağı 280 bin avroyla yetinecek. 

AA

Etiketler: uefa, euro
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