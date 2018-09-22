UEFA'dan TFF'ye insan hakları vurgusu

UEFA, Türkiye ve Almanya'nın EURO 2024 adaylıklarına dair değerlendirme raporunu açıkladı. TFF'nin insan hakları konusunda proje sunmamış olması eksi hanesine yazıldı. Türkiye’nin tanıdığı vergi muafiyeti ise avantaj.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için yarışan Türkiye ve Almanya'nın adaylık başvurularına ilişkin bir rapor yayımladı. Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği UEFA oylamasına yaklaşık bir hafta kala açıklanan raporda, her iki ülkenin geçen Nisan ayında sundukları adaylık dosyaları değerlendirildi.

UEFA, aday ülkeleri ilk kez insan haklarına saygı kriteri açısından da inceleyeceğini duyurmuştu. Bu doğrultuda hem Türkiye hem de Almanya, UEFA'nın değerlendirme raporunda söz konusu kriter bakımından da ele alındı.

Alman federasyonunun "insan hakları" projesi

Raporda, "Hem Alman Futbol Federasyonu (DFB) hem de maçlara ev sahipliği yapması planlanan kentler, insan haklarının desteklenmesi için bir eylem planı gerçekleştirilmesi ve turnuvayla bağlantılı herhangi bir insan hakları ihlalinin düzeltilmesi için bir sistem uygulanması konusunda taahhütte bulundu" denildi. UEFA, Alman Futbol Federasyonu'nun turnuvaya hazırlık aşamasında ya da şampiyona boyunca yaşanabilecek olası insan hakları sorunlarının üstesinden gelinmesi konusunda da bir proje sunduğunu bildirdi.

Raporda, Almanya'nın adaylık dosyasının, "siyasi açılar, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve insan hakları bakımından tüm genel beklentileri rahatlıkla karşıladığı" ifade edildi.

Ulaşım ve otel kapasitesi

Raporda, Türkiye'nin turnuva sırasında taraftarların ülke içinde rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için 2024 yılına kadar ulaşım altyapısını büyük oranda geliştireceğine dair güvence verdiği bildirildi. Ancak UEFA, "Belli bir zaman dilimi içinde yapılacak olan bu işlerin boyutu, risk oluşturuyor. Özellikle de uluslararası ve yurt içi seyahatlerin birkaç havalimanına bağlı olduğunu da dikkate aldığınızda" diye ekledi. Raporda, Türkiye'deki bazı kentlerdeki sınırlı otel kapasitesinin de "endişe konusu" olduğu belirtildi.

UEFA ayrıca, Türkiye'deki "son ekonomik gelişmelerin, planlanan kamu yatırımlarını baskı altına alabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Vergi muafiyeti Türkiye'nin artı hanesinde

Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalar, UEFA için aynı zamanda bir gelir kaynağı. Bu nedenle turnuvalardan elde edilecek gelirler de UEFA'nın ev sahibi ülkeleri belirlemesinde rol oynuyor. Almanya'nın vergi muafiyetini kaldırmış olması, gelirleri düşürecek bir faktör olarak görülüyor. Vergi muafiyeti güvencesi veren Türkiye ise mali menfaat açısından UEFA nezdinde bir adım öne çıkıyor.

Raporda, Türkiye'de alkollü ürünlerin reklamı konusunda getirilen kısıtlama da yer aldı. UEFA, bu durumun örneğin "bir bira şirketiyle sponsorluk anlaşması imzalanması hâlinde sorun yaratabileceğine" dikkat çekti.

Almanya statlar için kira istiyor

Almanya'nın EURO 2024 adaylık dosyasında yer alan 10 stadyum da kullanımda. Türkiye'nin ise 10 stadından yedisi hâlihazırda hizmet veriyor. İstanbul'daki Olimpiyat Stadyumu ve Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu yeniden inşa edilecek. Antalya Stadyumu ise büyük oranda yenilenecek.

Raporda, Almanya'nın statların turnuva sırasındaki kullanımı için UEFA'dan kira ücreti istediği belirtilirken, Türkiye'nin böyle bir talepte bulunmadığı duyuruldu.

Raporda, "Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm stadyum maliyetlerini sübvanse ediyor. Bakanlık ayrıca 10 stadyumun, antrenman tesislerinin ve operasyonel personelin ücretsiz olarak UEFA'nın hizmetine sunulacağına dair tam garanti verdi" denildi. Almanya'nın statların kullanımı için istediği ücretin ise "adil" olduğu ifade edildi.