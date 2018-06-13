UEFA Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı

UEFA, Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para cezası ve futbolcu sayısı kısıtlaması cezaları verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre 2019 yılını 20 milyon avro ve 2020'yi de 10 milyon avro zararla kapatması yönünde karar alınan Galatasaray'ın 2021 yılını ise borçsuz tamamlaması gerektiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün, 2017-18 sezonunda başlayan UEFA organizasyonlarına katılarak kazanacağı 15 milyon avroya kadar toplam tutarı UEFA'ya ödemeyi kabul ettiği ve 6 milyon avrosunun anlaşmanın süresine bakılmaksızın UEFA'ya ödenmesi gerektiği belirtildi.

Geriye kalan 9 milyon avro tutarının ödenmesi şartlara bağlandığı ve kulübün uzlaşma sözleşmesinde belirtilen operasyonel ve mali önlemlere uygunluğuna bağlı olarak belirli durumlarda bu ödeme yükümlülüğünün kaldırılacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildireceği futbolcu sayısında da kısıtlamaya gideceği ve 2018-2019 sezonunda 25 yerine azami 21 futbolcunun UEFA listesinde yer alabileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 sezonunda 22 oyuncu, 2020-2021 sezonunda 23 oyuncu ve 2021-2022 sezonunda ise 25 oyuncu kaydedebileceği aktarıldı. (AA)

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Mustafa Cengiz'den ilk açıklamalar

Galatasay Başkanı Mustafa Cengiz UEFA'nın verdiği cezalarla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın verdiği cezalarla ilgili, "Cezayı 2 milyon Euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz" dedi.

Daha önce verilen taahhüttün aşıldığını belirten Cengiz, "UEFA'ya ilk gittiğimizde yüzümüze tokat gibi vurulan bir söz vardı. Daha önce UEFA'ya taahhüt ettiğimiz miktar üç yılda toplam 5 Milyon Euro cezaymış. Oysa bizim net zararımız 147 Milyon Euro olarak oluşmuş. 28 kat taahhütümüzü aştık. Ben de UEFA olsam, men cezası ile söze başlardım" ifadelerini kullandı.

"CEZAYI 2 MİLYON EURO TAKSİTLERLE 3 YILDA ÖDEYECEĞİZ"

Men cezası almamak için UEFA'yı ikna ettiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, "Galatasaray için milat diyemeyeceğim ama çok önemli bir gün. Daha doğrusu UEFA tarihinde bir yapılandırma anlaşması bir takımla üst üste 2. kez yapılıyor. Şükür ki, Türkiye'deki en yetkili ağızların ve ilk görüşmemizde UEFA'nın kibarca ifade ettiği "men" cezasının olmaması için UEFA'yı ikna ettik. Biz asla moralimizi bozmadık ve bu 4 ay içerisinde UEFA ile sürekli görüştük ve UEFA yetkilileri bizim verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuzu net olarak gördü. Cezayı 2 milyon Euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. En kötü durumda verdiği ceza %7 bile değil. %6. Müthiş bir şey" diye konuştu.

"MALİ AÇIDAN EN SORUNLU KULÜPSÜNÜZ DEDİLER"

UEFA ile yapılan görüşmelerde kendilerine mali açıdan en sorunlu kulüp olduklarının söylediğini ifade eden Cengiz, "Anadolu terimiyle söylüyorum; biz fıstığı bulduk, fıstığın yeşilini istiyoruz. Biz masaya oturduğumuzda 'Galatasaray çok büyük camia ama mali açıdan en sorunlu kulüpsünüz.' sözlerini duyduk. Bizim son haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımız belli oldu. O anda bile görüşüyorduk UEFA ile. En az 35 milyon Euro net gelir elde edeceğimizi UEFA biliyordu. Gruplarda ortalama bir puanla çıkarsak 60-65 milyon Euro'lara UEFA bizden çok daha iyi biliyordu" ifadelerini kullandı.

"BU ANLAŞMAYA UYMAZSAK 3 MİLYON EURO DAHA CEZA GELECEK"

UEFA ile yapılan anlaşmanın içeriğine de değinen Mustafa Cengiz, "Önümüzdeki yıl maksimum 20 milyon Euro zarar edebiliriz. Sonraki sezon 10 milyon Euro ve anlaşmanın son yılında ise zararı sıfıra gelmek zorundayız. Eğer bu anlaşmaya uymazsak 3 milyon Euro daha ceza gelecek" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN OLMASI GEREKEN HEP ŞAMPİYONLAR LİGİ'DİR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Cengiz, "Fatih hoca, scout ekibiyle birlikte çok sağlıklı adımlar atıyor. Fatih hoca da, biz de, har vurup harman savuran bir anlayışın içine girmeyiz. Galatasaray bir dünya markasıdır ve olması gereken yer hep Şampiyonlar Ligi'dir. Bu nedenle transferle alakalı ben bir isim maalesef söyleyemem" dedi.

"İTALYANLAR VERDİĞİMİZ RAKAMIN 2 KATINI İSTİYOR"

Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelen Nagatomo ile ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Nagatomo çok karakterli bir insan. Sahada sahtekar futbolcu istemiyoruz. Böyle bir şey görürsek bizimle beraber olmayacağına inanabilirsiniz. Zeki, çevik olması yetmiyor. Ahlaklı da olması gerekiyor. Transferde bu kriterleri de dikkate alıyoruz. Nagatomo ile görüşüldü. Bizim verdiğimiz rakam Nagatomo için yapılabilecek en büyük fedakarlıktı. İtalyanlar bizim verdiğimiz rakamın 2 katını istiyor. Nagatomo da, İnter'e sadece Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı. (DHA)