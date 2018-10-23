UEFA İsrail'le yaşadığı krizde geri adım attı

UEFA, Euro 2020 sürecindeki tüm maçlar ve 2022 Dünya Kupası için Avrupa eleme maçlarının Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yayın haklarını Katarlı şirket beIN Sports'a satmasının uzantısı olarak İsrail'le yaşadığı krizde geri adım attı.

Katar merkezli televizyon ağı, İsrail'in yayın haklarının Filistin topraklarını kapsamamasında ısrarcıydı. Bunun sonucunda UEFA, sözkonusu maçların, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) tarafından, sadece Yeşil Hat ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden ayrılmış İsrail topraklarında yayımlanabileceğini açıklamıştı. Yani İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerinde UEFA maçlarının yayımlanmasına yasak gelmişti. Ancak KAN karara itiraz ederken, İsrail hükümeti de UEFA'ya karşı adeta kazan kaldırdı. Bugün KAN'dan UEFA'nın kararını değiştirdiği açıklaması geldi. KAN'a göre İsrail milli takımının maçlarının hem İbranice hem de Arapça olarak İsrail'in tüm vatandaşları ve mukimlerine yayımlanmasına izin çıktı. Sputnik Türkiye

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