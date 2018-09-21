UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçların ardından yapılan oylamada, Barcelona forması giyen Lionel Messi haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği mücadelede 3 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez hat-trick yaparak rekor kıran Messi, oylamada Liverpool'dan İngiliz James Milner, Olympique Lyon'dan Fransız Nabil Fekir ve Manchester United'dan Fransız Paul Pogba'yı geride bıraktı. AA

Okunma Sayısı: 68

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.