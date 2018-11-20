Ukrayna ile golsüz berabere kaldık

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.

2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 9. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti. 18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mykolenko'nun yerden pasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Kovalenko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı. 50. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in yerden pasında, altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, kaleci Lunin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. 55. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Lunin meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 69. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışta topun başına geçen Malinovskiy'in vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı iki hamlede tuttu. 76. dakikada Bolbat'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Zinchenko'nun vuruşunda, kaleci Sinan Bolat yatarak topu kontrol etti. 80. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten auta gitti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. AA

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