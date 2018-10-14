Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma daha oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası oynanan 9 maçla tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde rakip yeniden Rusya UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında, A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma yapıldı. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Hollanda, Johan Cruyff Arena'da Almanya'yı ağırladı. Ev sahibi takım, Virgil van Dijk, Memphis Depay ve Georginio Wijnaldum'un golleriyle Almanya'yı 3-0 mağlup etti. UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 1. Grup: Hollanda-Almanya: 3-0 B Ligi 1. Grup: Slovakya-Çekya: 1-2 4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 0-0 C Ligi 3. Grup: Norveç-Slovenya: 1-0 Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1 D Ligi 1 Grup: Letonya-Kazakistan: 1-1 Gürcistan-Andorra: 3-0 4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık: 0-1 AA

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