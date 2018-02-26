Ünlü teknik direktör konfeti rulosuyla yaralandı

Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan PAOK-Olmpiakos maçı çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Yarıda kalan maçta bir dönem Watford'u da yöneten Olympiakos'un İspanyol koçu Oscar Garcia gözünden yaralandı. Garcia'yı yaralayan cisim ise konfeti rulosu oldu. Garcia hastaneye götürülürken gözünden yaralandığı ve dudağının kanadığı öğrenildi. Çıkan olaylar üzerine önce yarıda kalan maç daha sonra ertelendi. PAOK'un hükmen mağlup sayılıp 3 puanının silinmesi bekleniyor. Oscar Garcia Olympiakos'tan önce Saint Etienne, Salzburg, Watford, Maccabi Tel Aviv, Brighton gibi ekipleri çalıştırmıştı.

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