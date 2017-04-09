Usta: Sağlam geliyoruz

TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş maçının gelecekte en iyi olmanın dönüm noktası olduğunu belirterek, "Sağlam geliyoruz" dedi.

Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımlarda, 8 Nisan Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının yılın en iyi maçı olduğunu söyledi. Doğru yolda olduklarını kaydeden Başkan Usta, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarihin önemi ileride daha iyi anlaşılacaktır. Neden mi? Birlikte doğru yoldayız. Trabzonspor-Beşiktaş maçının kazananı milyonlarca futbolseverdi. Harika bir ortam ve harika bir maçtı. Üzgün değil sevinçliyiz. Çünkü; sağlam geliyoruz. Takımına bu kadar aşık olan kaç şehir vardır ki dünyada? Beşiktaş maçı bizim adımıza gelecekte en iyi olmanın dönüm noktasıydı. Bazen kazanarak, bazen de kaybederek geleceği inşa edersiniz. Unutmayalım ki hayat acısıyla ve tatlısıyla güzeldir. Harika koreografisiyle muhteşem atmosferi bize yaşatan taraftarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız."