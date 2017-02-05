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5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Uzatmalarda gülen taraf Kasımpaşa oldu

05 Şubat 2017, Pazar 20:14
​Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde Osmanlıspor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

20. dakikada Mehmet Güven'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden auta gitti.

21. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Veigneau'nun ortasına ön direğe hareketlenen Koita'nın yaptığı vuruşta, top kaleci Hakan Arıkan'dan döndü.

23. dakikada Osmanlıspor savunmasından atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın vuruşunda, kaleci Ramazan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

25. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Castro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı bekletmeden sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Adem Büyük'e aktardı. Adem'in yerden ortasında arka direkte bulunan Eduok uygun durumda topa dokunamadı ve takımını mutlak bir golden etti.

43. dakikada Castro'nun kullandığı köşe vuruşuna altıpasta iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Hakan Arıkan'a ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Koray Altınay'ın sıfıra inerek yaptığı ortaya, ön direğe koşu yapan Rusescu'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Veigneau'nun yerden sert ortasına, Castro penaltı noktasının solundan gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

71. dakikada Prochazka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin normal süresi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Uzatma dakikaları

99. dakikada Regattin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas üzerinde iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

112. dakikada Kasımpaşa'nın golu geldi. Adem Büyük'ün pasıyla savunma arkasına kaçan Turgut Doğan Şahin, ceza sahası sol çaprazında buluştuğu topu yerden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

120. dakikada Prochazka'nın soldan ortasına arka direkte müsait durumda bulunan Delarge, kafayı vurdu ama top kaleye paralel üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

AA

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