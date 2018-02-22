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Üzülmez'den 'Beşiktaş' açıklaması

22 Şubat 2018, Perşembe 22:08
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez, "Rehavete girersek ve bu saatten sonra şampiyon olduk, dersek sıkıntı yaşarız. Ciddiyeti elden bırakmadan, aynı mücadele ve azimle emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, şampiyonluk mücadelesinde ciddiyeti elden bırakmadan emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an ligde bulundukları konumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Rakiplerin puan kaybı yaşadığını ifade eden Üzülmez, "Rehavete girersek ve bu saatten sonra şampiyon olduk, dersek sıkıntı yaşarız. Ciddiyeti elden bırakmadan, aynı mücadele ve azimle emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Üzülmez, geldikleri noktada sadece oyuncuların değil taraftarın da katkısı olduğunu belirterek, "Herkesin bu başarıda payı var. Şu anda göstermiş olduğumuz performansı, bundan sonra da devam ettireceğiz ki hedefimize ulaşalım. Henüz hedefe ulaşmadık. Hedefe ulaşmak için bayağı bir yol aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Üzülmez, daha alınacak 33 puan olduğunu belirterek, "Bu çok büyük bir puandır. Önümüzdeki haftalarda en iyisini yapmak istiyoruz. Her oyuncumuza güveniyoruz." ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş yorumu

İbrahim Üzülmez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiye üzüldüğünü dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medyaya bakınca insanların Beşiktaş'la ilgili söylemleri üzüntü verici. Beşiktaş, Bayern Münih karşısında 10 kişi ile iyi bir mücadele örneği gösterdi. Beşiktaş bu ülkenin takımı. Ay-yıldızlı formamızı temsil etmeye çalıştı. Kendi içimizde ayrımcılık var. Avrupa'daki maçlarda sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe ve Galatasaray olur, bu bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Beşiktaş elinden geleni yaptı. Gruptan lider çıktı."

Öte yandan yeşil-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'de 25 Şubat Pazar günü Tetiş Yapı Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA

Etiketler: süper lig, beşiktaş, ibrahim üzülmez
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