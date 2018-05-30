Valbuena'dan Türkiye'ye destek

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonuna açıklamada bulunan Mathieu Valbuena, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeyi hak ettiğini dile getirdi.

Fransız oyuncu, "EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bir sezon geçirdiğine değinen tecrübeli oyuncu, "Yaklaşık 1 yıldır burada oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz. Ligdeki tüm stadyumlar muhteşem. Bu yüzden muhteşem bir şampiyona olduğunu düşünüyorum. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Çok sıcakkanlı ve misafirperverler." şeklinde konuştu.