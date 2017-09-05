Van Persie'den Fenerbahçe'ye yine kötü haber

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Robin Van Persie'nin dizinde, sol iç yan bağ 2. derece ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

34 yaşındaki Robin Van Persie'nin tedavisine başlandığı ifade edildi. AA

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