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VAR sistemi Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

27 Ekim 2017, Cuma 20:35
Teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk adımı olan çevrim dışı (offline) uygulama, Süper Lig'de başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki yıldır FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile koordineli olarak yapılan protokoller çerçevesinde inceleme ve çalışmalarını kararlı ve titiz şekilde yürüten federasyon, VAR sisteminin ilk etapta Süper Lig'in 10. haftasındaki 3 maçta çevrim dışı olarak uygulanmasına karar verdi.

Süper Lig'de yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, 29 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak Bursaspor-Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Stat ve video yardımcı hakemlerin sisteme entegresini sağlamak amacıyla başlayacak çevrim dışı uygulama, Süper Lig'deki her statta en az 3 kez yapılacak. VAR'ın çevrim dışı uygulamaları sonraki haftalarda da devam edecek.

Çevrim dışı olarak yapılacak test çalışmaları esnasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak ve burada video yardımcı hakem tarafından izlenecek. Müsabaka hakemiyle hiçbir iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyon ile ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydedilecek. Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar, Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderilecek ve çevrim dışı testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Testlerin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.

AA

Etiketler: süper lig
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