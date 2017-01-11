"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Video hakem uygulaması geliyor

11 Ocak 2017, Çarşamba 13:22
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını en kısa zamanda hayata geçireceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemler olarak Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirterek, daha sonra bazı hatalar yaptıklarını söyledi. 

Namoğlu, Antalya'da düzenlenen MHK Devre Arası Hakem Semineri'nin son gününde düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirten Namoğlu, "Sezonun 16 haftalık ilk devresine gayet iyi başladık. İlk haftalarda gayet iyi gidiyorduk ancak ilerleyen haftalarda hatalarımız oldu. Ondan sonra tekrar toparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama 16. hafta bazı hatalarımızın olduğu bir hafta olarak hafızalarda kaldı. İkinci devrede bilgi dağarcığımıza koyduklarımızla çok daha iyi maçlar yöneteceğimize inancım tamdır." diye konuştu. 

Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapılacağını aktararak, "VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Video hakem uygulaması geliyor

ROSETTI: "SÜPER LİG, MÜCADELELERE SAHNE OLAN ÖNEMLİ BİR LİG" 

TFF MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti ise futbolun her geçen gün hızlandığını ve Süper Lig'in mücadelelere sahne olan önemli bir lig olduğunu bildirdi.

Konuşmasına dünyada ve Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarına değinerek başlayan Rosetti, "Bütün dünyada ve Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Kendimi bu trajedinin içinde yer alan ailelere çok yakın hissediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in seminerde yaptığı sunuma vurgu yapan Rosetti, "Fatih Terim'in gerçekleştirdiği çok değerli bir sunum izledik. Kendisine, zaman geçirilmesi, video hakemlik sistemi ve maç hazırlığıyla ilgili değerli fikirlerinden dolayı teşekkür ederim. Fatih Terim sadece iyi bir arkadaşım değil, aynı zamanda futbol ve hakemlik konusunda bir uzman." açıklamasında bulundu.

Rosetti, devre arası seminerinde mental ve teknik açıdan hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Video hakem uygulaması geliyor

"Geçtiğimiz günlerde fiziksel olarak FIFA testine tabi olduk. Mental ve teknik olarak 100'ün üzerinde görüntü izleyerek, hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Futbol her zaman zorlanarak devam ediyor. Spor Toto Süper Lig, mücadelelere sahne olan önemli bir lig. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerek. Futbol uluslararası bir dil kullanıyor. Dolayısıyla FIFA, UEFA ve Türkiye'de aynı dili kullanmamız gerek. Hakemlerin önceliği, oyunu, oyuncuları ve oyuncuların imajını korumak."

İtalyan futbol adamı, konuşmasının ardından Süper Lig hakemleri ve üst klasman yardımcı hakemlere mücadeleler, el ve kolların kural dışı kullanımı, umut vaat eden atağın kesilmesi, bariz gol pozisyonunu önlemeye yönelik hareket, elle oynamalar, ofsayt ve itirazlar konu başlıklarında videolu sunum gerçekleştirdi.

AA

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İETT'den 'tarih oluyor' iddialarına cevap

    Döviz almış başını gidiyor, sorunu üstlenen tek bir bakan yok

    Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklamalar: AB'ye üyelik projesi başarılı olmalı

    Sosyal medya hesabından duyurdu: Satamayınca başka bir karar aldı!

    İzmir saldırısını TAK üstlendi

    110 iş adamından 60'ı tutuklandı

    CHP'li vekilin müebbet hapsi istendi

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var

    ABD'den Rusya’yı kızdıracak hamleler ve Rusya'dan kritik ABD açıklaması

    Sebze fiyatı piliçle yarışıyor

    ABD: Suriye görüşmelerinde PYD de masada olmalı

    Yeşilköy Havalimanı'nda uçuşlar başladı

    Dolar ve euronun yükselişi sürüyor

    Siirt'te PKK'lılarla çatışma çıktı

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında

    Hasta değil, özel hastane lehine düzenleme

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içinden gelen uyarılar
    Genel

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
    Genel

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
    Faruk ÇAKIR

    İşler ehline verilsin
    Genel

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
    Genel

    Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
    Genel

    110 iş adamından 60'ı tutuklandı
    Genel

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.