Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

2015-2016 yılında Fenerbahçe'nin başında olan Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın çalıştıracağı yeni takım belli oldu.
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'te görev yaptı. Almanya'dan da ayrılan Portekizli çalıştırıcının yeni durağı belli oldu.
Kadrosunda Oscar, Hulk gibi önemli yıldızlar bulunan Çin ekibi daha önce Andre Villas-Boas'la çalışıyordu. Portekizli çalıştırıcının ralli yapmak için futbolu bırakmasıyla birlikte yeni teknik direktör arayışları, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısıyla noktalandı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'in başına geçti.