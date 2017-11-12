Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu

Bu yıl 100 ülkeden yaklaşık 125 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu'nun teması çocuklar oldu. Organizasyonun bu yılki sloganı, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un düzenlediği organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maratonun startını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'la birlikte verdi. Büyük katılımın yaşandığı Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı.

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