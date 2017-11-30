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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Volkan Demirel'e telefon atan taraftarın cezası açıklandı

30 Kasım 2017, Perşembe 12:22
Milli kaleci Volkan Demirel'in, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Aliasker Vuran'ı "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

SANIK AVUKATI DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Vuran'ın avukatı hazır bulundu. Vural'ın avukatı “Biz basit yaralama suçunun oluşmadığını düşünüyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi.

BİR YIL SÜREYLE SAHALARA GİRİŞİ YASAKLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Vuran'ı “Kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis,  "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak" suçundan da 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık Vuran'ın 1 yıl süre ile sahalara girişinin yasaklanmasına karar verdi. 

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.

İDDİANAME

İddianamede, sahaya cep telefonu fırlatan sanık Aliasker Vuran hakkında "Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek "Telefonun Volkan Demirel'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim" demişti. Volkan Demirel de bir önceki durusmada , sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim" ifadelerini kullanmıştı. 

DHA

Etiketler: volkan demirel
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