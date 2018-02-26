Vuvuzela çalan taraftarlara seyirden men

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından tribünlerdeki 5 taraftara çeşitli nedenlerle ceza verildi. Bu 5 kişiden 2'sine 'Vuvuzela' çalmaları nedeniyle seyirden men cezası verildi.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 4 Şubat'ta Demir Grup Sivasspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray maçında yaptıkları ihlaller, stadyumda bulunan kameralar tarafından tespit edilen 5 taraftar hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda tribünde meşale yaktığı tespit edilen M.Ö., sahaya su şişesi attığı tespit edilen N.A., tribünde yasaklanan vuvuzela kullandıkları tespit edilen A.T.Ç. ve R.A. ile hakaret ettiği belirlenen B.Ç. hakkında işlem yapılarak, haklarında seyirden men cezası uygulandı. Ayrıca haklarındaki tahkikat evrakları da cumhuriyet başsavcılığına gönderildi. Öte yandan kimlikleri belirlenen 3 kişi ile, kimlik tespit çalışması süren 2 kişi hakkında da tahkikat yapıldığı ifade edildi.

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