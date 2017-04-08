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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Westbrook tarihe geçti

08 Nisan 2017, Cumartesi 11:44
NBA'de Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, sezonu "triple-double" ortalamasıyla kapatmayı garantileyen organizasyon tarihindeki ikinci oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, sezonu "triple-double" ortalamasıyla kapatmayı garantileyen organizasyon tarihindeki ikinci oyuncu oldu.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Play-off'a kalmayı garantileyen Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Westbrook, takımının Talking Stick Resort Arena'da konuk olduğu Phoenix Suns'a 120-99 mağlup olduğu maçtaki performansıyla tarihe geçti.

Karşılaşmayı 23 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Westbrook, sezonu triple-double ortalamasıyla kapatmayı garantileyen NBA tari̇hi̇nde Oscar Robertson'ın ardından i̇ki̇nci̇ oyuncu olmayı başardı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezonki 42'nci triple-double'ını 2 asist farkla kaçırarak Robertson ile paylaştığı NBA'de bir sezonda en fazla triple-double yapan oyuncu unvanının yeni sahibi ise henüz olamadı.

Sezonun 23. galibiyetini elde eden Suns'ta Devin Booker 37 sayıyla maçın en skoreri olurken, TJ Warren ise 23 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Hawks lideri devirdi

Atlanta Hawks, Quicken Loans Arena'da konuk olduğu Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 114-100 yenerek play-off'a kalmak adına önemli bir adım attı.

Sezonun 41. galibiyetini alarak konferansında 5'inci sıradaki yerini koruyan Hawks'ta Tim Hardaway 22, Mike Dunleavy 20 sayı, mücadeleye ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 13 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Sezonun 28. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve 15 ribaunt, Kyrie Irving ise 18 sayı ve 7 asist ile mücadele etti.

DeRozan kulüp tarihine geçti

Toronto Raptors, son saniyeye kadar çekişme içinde geçen mücadelenin ardından Air Canada Centre'da ağırladığı Miami Heat'i 96-94'lük skorla geçti.

Doğu Konferansı'nda 49 galibiyetle 3'üncü sırada yer alan Raptors'ta DeMar DeRozan 38 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. DeRozan bir sezonda 30 sayı barajını 31'inci kez aşarak Vince Carter'ın 2000-2001 sezonunda bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.

Sezonun özellikle ikinci yarısındaki performansıyla play-off'a kalma şansını son haftalara kadar sürdüren Doğu Konferansı 9'uncusu Heat'te James Johnson 22 sayı ve 10 ribaunt, Hassan Whiteside ise 12 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.

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