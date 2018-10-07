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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yabancı futbolcuya dövizli ödemeye devam kararı çıktı

07 Ekim 2018, Pazar 17:00
Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta gidilen düzenlemeye göre yabancı futbolcuların sözleşmesi döviz cinsinden olabilecek. Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk lirasına çevrilecek.

Türkiye’deki spor kulüplerinde forma giyen yabancı sporcuların sözleşmeleri döviz cinsinden yapılabilecek. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar ile ilgili Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kararnamenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, istisnai durumları netleştirdi. Türkiye’de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta gidilen düzenlemeye göre yabancı futbolcuların sözleşmesi döviz cinsinden olabilecek. Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk lirasına çevrilecek. Sözleşmelerde iki tarafın anlaşması baz alınacak. Ancak taraftar arasında mutabakat sağlanamazsa 2 Ocak 2018’den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk lirasına çevrilmesinde, 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre belirlenecek.     

Söz konusu dönemde dolar 3,77 lira, avro ise 4,54 liradan satılıyordu.

Etiketler: futbol, tranfer, yabancı futbolcular
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