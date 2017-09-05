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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

''Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum"

05 Eylül 2017, Salı 00:06
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Türkiye-Ukrayna maçına ilişkin, "Maçta 5 ciddi hata yapıldı. Bu düzeyde böyle bir hakemlik görmedim. Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yeni Eskişehir Stadı'nda A Milli Takım oyuncusu Burak Yılmaz ile düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Hırvatistan maçlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Futbol oynayan, sahaya çıktığında oyunu kontrol eden bir ekip oluşturmak istediğini ifade eden Lucescu, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın grupta en iyi oyunu oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. Genç oyunculardan oluşan 6-7 yıldır beraber oynayan Shakhtar Akademisi'nden yetişmiş oyunculardan kurulu. Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. Eğer bunlar olmasaydı sonuç çok farklı olurdu. Maçta 5 ciddi hata yapıldı. Bu düzeyde böyle bir hakemlik görmedim. Ayrıca bilinmeyen bir şey var. Ukrayna yedek kulübesinde tam üç tane İspanyol görevli vardı. Bu da soruşturulması gereken bir şey. Üç İspanyol'un bulunduğu Ukrayna yedek kulübesi ve İspanyol bir hakem... UEFA'dan, Collina'dan ve hakemlerden resmi bir özür bekledim ancak bu gelmedi."

Bir gazetecinin Ukrayna yedek kulübesindeki İspanyolların kim olduğunu sormasını üzerine Lucescu, "Bu sorduğunuzun cevabını bulmak siz gazetecilerin görevi. Olayı gördünüz. 5 hata, tek bir takım aleyhine ve skoru tayin eden hatalar. Cevabı, üç kişiden ikisi yardımcı antrenör, birisi kaleci antrenörüydü. Ayrıca Ukrayna bizden daha iyi oynadı ve iyi organizeydi. Bu açından kazandılar." ifadelerini kullandı.

"İki takım için de önemli bir maç"

Lucescu, Ukrayna maçının ardından kendisi için çok zor iki günün geçtiğini anlatarak, "Benim için iki zor gün geçti. Oyuncularımı hiçbir şey olmamış gibi motive etmek çok güç oldu. Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Hırvatistan maçı için hazırlıkları yaptık. İki takım için de önemli bir maç. Hazırlıklarımızı ve analizlerimizi yapmıştık. Şimdi de maç saatini bekliyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Hırvatistan maçından nasıl bir taktiğiniz olacak?" sorusuna, "Sahada iki takım olacak. Hırvatistan da iyi bir ekip. Onların da puana ihtiyacı var. Oyuncularım iyi motive oldu. Fizik olarak daha iyi ve defansta daha iyi organize bir ekipten oluşan kadromuz olacak. Oyuncularımın iyi sonuçlar alarak halkın ve gazeteciler gözünde sevilen ve takdir edilen oyuncular haline gelmelerini ve statülerini korumalarını istiyorum." yanıtını verdi.

Burak Yılmaz: Yarın farklı bir Türkiye olacak

Milli futbolcu Yılmaz ise sakatlığının ardından iyileşme sürecinde olduğunu ve dün ilk kez takımla antrenmana çıktığını kaydetti.

Son antrenmanın ardından durumuna bakılacağını anlatan Burak Yılmaz, "Ufak tefek ağrılarım var ama son kararı hocamız verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, kendileri için çok önemli olan Ukrayna maçında takım olarak iyi bir performans gösteremediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bunu telafi adına ülkemiz ve kendimiz için ülkemiz ve kendimiz için bir fırsat var. Matematiksel olarak bir şansımız var. Herkes hazır durumda. Artık maç saatini bekliyoruz. Hepimiz insanız. Her gün iyi performans göstereceğiz diye bir şey yok. Hocamızın tercih ettiği kadroya saygı duyulmalıdır. Ukrayna maçında gösterdiğimiz performanstan dolayı çok üzgünüz. Yarın farklı bir Türkiye olacak. İyi oynamak istiyoruz." 

AA

Etiketler: lucescu, burak yılmaz
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