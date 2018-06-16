Yarın 3 maç oynanacak: Son şampiyon Almanya sahaya çıkıyor...

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 3 maç oynanacak. Son şampiyon Almanya, ilk maçında Meksika karşısına çıkacak.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın E ve F gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek. Günün ilk maçında E Grubu'nda Kosta Rika ile Sırbistan, Samara şehrinde karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Yarının ikinci maçında, F Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'na oynanacak mücadelede Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18.00. Dünya Kupası'nın bir önceki ev sahibi Brezilya da Rusya'da ilk maçına yarın çıkacak. E Grubu mücadelesinde Brezilya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Rostov Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak. *** Tıklayınız: Dünya Kupası'nda ikinci günün maçlarının sonuçları ve bugünün programı AA

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.