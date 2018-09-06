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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yeni heyecan başlıyor: UEFA Uluslar Ligi nedir?

06 Eylül 2018, Perşembe 11:50
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi başlıyor. Organizasyonda, UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları mücadele edecek.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi, 6, 7 ve 8 Eylül'de oynanacak ilk hafta karşılaşmaları ile başlayacak.

Turnuva, milli takımların oynadığı hazırlık maçlarını daha heyecanlı hale getirmek ve elemeleri geçemeyen takımların da Avrupa Şampiyonası'na katılabilmesini amaçlıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan milli takımlar finallere katılmaya hak kazanacak. 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nden çıkacak. Uluslar Ligi, elemeleri geçemeyen takımlara EURO 2020'ye katılması için ikinci bir fırsat verecek.

Organizasyonda, UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, ülke puanına göre 4 lige (A, B, C ve D) ayrıldı. A ve B Ligi'nde 12'şer, C Ligi'nde 15, D Ligi'nde 16 ülkenin milli takımları yer alıyor. Böylelikle yakın güce sahip takımların birbirleriyle mücadele etmeleri, daha rekabetçi ve zevkli karşılaşmaların ortaya çıkması hedefleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki her 4 ligden birer takım Avrupa Şampiyonası biletini kazanacak. Bu yeni organizasyon sayesinde Malta, Kazakistan, Cebelitarık gibi en düşük puana sahip takımların yer aldığı D Ligi'nden de bir ekip Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek. Bu da futbolseverlere şampiyonada farklı ülke milli takımlarını izleme imkanı tanıyacak. 

Turnuva statüsü 

A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C Liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek.

A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılacak. 

İlk maç Kazakistan'da

UEFA Uluslar Ligi tarihinin ilk maçı UEFA'nın en doğudaki temsilcisi olan Kazakistan'da oynanacak.

Astana Arena'da Kazakistan ile Gürcistan'ı karşı karşıya getirecek ve Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele 6 Eylül Perşembe günü TSİ 17.00'de başlayacak. 

Türkiye B Ligi 2. Grup'ta 

Türkiye, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alıyor.

Milli takım, ilk maçını 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekip 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek. 

AA

Etiketler: uefa, uluslar ligi, milli takım, türkiye
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