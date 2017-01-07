Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

OHAL kapsamında yayımlanan Kanunun Hükmünde Kararname ile Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Malatya Darende Spor Kulübü, Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü, Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü, Kocaeli İvme Spor Kulübü, Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği, 73 Cizre Spor Kulübü Derneği kapatıldı.

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