"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Yeni lider Beşiktaş

23 Ocak 2017, Pazartesi 21:56
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenildiği haftada Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi. Yeni transfer Babel ilk kez golle tanıştı.

Beşiktaş ilk yarıyı Cenk Tosun (13) ve Ryan Babel (39)'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında Quaresma farkı üçe çıkardı. Alanyaspor'da Brezilyalı Wagner Love'ın golü skoru 3-1'e getirse de Marcelo çıktı sahneye ve maçın sonucunu belirledi: 4-1

Alanyaspor'u farklı yenen Beşiktaş puanını 41'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Alanyaspor ise 18 puanla 14. sırada kaldı. 

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Güneş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Talisca, Quaresma, Babel ve Cenk Tosun ilk 11'ini sahaya sürdü. 

Siyah-beyazlı ekipte ara transferde kadroya katılan Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Beck, Ömer Şişmanoğlu, Gökhan İnler ve Necip Uysal, yedek kulübesinde yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörsüz çıktı

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen ve teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde çıktı.

Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu 6 değişikliğe giden Camunak, kart cezalıları Omeruo ve Candeias'ın yanı sıra Haydar Yılmaz, Fofana, Taha Yalçıner ve Plet'in yerine Zlamal, Birol Parlak, Efecan Karaca, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç ve Vagner Love'ı ilk 11'de tercih etti.

Ev sahibi ekip taraftarlarından "Eto'o" tezahüratı

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o lehine tezahüratlarda bulundu.

Eto'o, devre arasında Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş, ancak deneyimli futbolcu takımında kalmıştı.

Bu arada soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan Beşiktaş taraftarı da yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

İlhan Cavcav için saygı duruşu

Karşılaşma öncesi Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, sahaya üzerinde "Türk Hava Kurumu 92 yaşında", Beşiktaşlı futbolcular ise "Hayatına Sahip Çık" yazılı pankartlarla çıktı. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Beşiktaşlı futbolculardan Fabri ve Tosic'in, eşofman üstlerini seremoniye katılan ve soğuk nedeniyle üşüyen çocuklara verdikleri görüldü.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türk ve Rus jetlerinden IŞİD'e karşı ortak hava harekatı

    Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan çekildi

    Myanmar'da 87 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

    Irak: Musul'un doğusunda kontrol ele geçirildi

    Rusya'dan Esad rejimine ateşkes uyarısı

    Yeniden yükselişe geçti

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı

    AKPM'den Türkiye kararı

    Teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

    Darbe davasında yargılanan El Bab'daki askerlere tebligat yapılamadı

    Türkiye'nin Trump yönetiminden beklentilerini açıkladı

    Meteoroloji kar yağışı için saat verdi

    Antibiyotik kullanımında yeni dönem

    TRT'de 147 milyon TL'lik zarar

    Bu sorunun cevabını bulana bir Cumhuriyet altını verecek...

    Coş'un pasaportu iptal edilmemiş

    Korkutan açıklama: Türkiye'nin 'israf' ettiği gıdayla Suriye doyar

    Yanlış eve operasyon kalp hastası kadını öldürdü

    Dünyanın gözleri bu toplantıda: Suriye görüşmeleri Astana'da başladı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye için mesaj var
    Genel

    4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte ayrıntılar...
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır
    Risale-i Nur'dan

    Devleti meclis, meşveret ve hürriyet taşıyabilir
    Mehmet KARA

    Değişiklikte cevabı aranan sorular
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kur’ân bizi siyâsetten men’etmiş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bâbıâli’de İttihatçı-Halaskârân çekişmesi
    Faruk ÇAKIR

    Dünyadaki arayış
    Genel

    Siz de yemekolik misiniz?
    Genel

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.