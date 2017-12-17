Yeni Malatyaspor'dan Kudüs koreografisi!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un taraftarı maç öncesinde Kudüs koreografisi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını onaylayan imzayı atmasıyla birlikte tüm dünya gözünü kulağını Kudüs'e çevirdi. Birçok siyasi ve ünlü ABD'nin bu kararına tepki gösterirken Evkur Yeni Malatyaspor da yaptığı koreografiyle gündeme oturdu.

Maça yoğun ilgi gösteren ve tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında yaptıkları görsel şovla Filistin halkına destek verdi. Malatyasporlular'ın yaptığı koreografide "Kudüs bizimdir" ifadeleri yer aldı.