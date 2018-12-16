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16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi

16 Aralık 2018, Pazar 17:30
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk 11'ler

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük (Dk. 90+2 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Mina), Boutaib (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico (Dk. 46 Vainqueur), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 46 Drole), Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Barrada)

Goller: Dk. 16 ve Dk. 34 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 72 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 72  Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik, Dk. 56 Maicon, Dk. 72 Celustka, Dk. 90+6 Drole (Antalyaspor), Dk. 43 Murat Yıldırım, Dk. 72 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor) 

İlk yarı

16. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Chico, orta sahadaki topu uzaklaştırmak için kendi kalesine ters vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında top Erkan Kaş'ın önünde kaldı. Erkan'ın ortasında Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin, kornere çeldi.

34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.

İkinci yarı

50. dakikada Adem Büyük'ün savunmanın arkasına gönderdiği topu sol kanatta kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza alanına ortasında arka direkte Guilherme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyasporlu Diego'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Mete Kalkavan, Celustka ile Eren Tozlu'ya ise sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 

AA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Antalyaspor
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