Yeni sezon için anlaştılar

Uzun bir süredir gündemi meşgul eden Beşiktaş ile Şenol Güneş arasında yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağı konusu sonunda çözüme kavuştu.

Beşiktaş tarafından uzatılan +1 opsiyonunun geçersiz sayılıp yeniden sözleşme yapılmasını isteyen Şenol Güneş'in menajeri ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindiği ve yeni sözleşmenin bir kaç gün içinde yapılacağı öğrenildi. Taraftarların sözleşme üzerinde son detayları konuşmak için yarın bir kez daha bir araya gelecekleri ve detayların da tamamlanmasının ardından resmi anlaşmanın imzalanacağı bildirildi. DHA

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