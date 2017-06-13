Yeni sezona hazırlanıyor

Fenerbahçe Kulübünün, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadı'ndaki zemin ve çim yenileme çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe Kulübünün, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadı'ndaki zemin ve çim yenileme çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre hibrit çim sistemine geçiş işlemi kapsamında, mevcut çimin sökülmesinin ardından zemindeki toprağın bir kısmı kaldırıldı. Daha sonra sahada kalan toprak havalandırıldı ve kot çalışmaları yapıldı. Getirilen yeni toprağın lazer yöntemiyle serilmesinin ardından çim serme işlemine geçildi. Bu işlemden sonra da sahaya hibrit çim ekimi yapılacak. AA

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