Yeni statta ilk antrenman

Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantepspor maçıyla yeni stadındaki ilk resmi maçını oynayacak olan bordo mavililer, son antrenmanını da burada gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanı, Başkan Muharrem Usta ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de izledi. DHA

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