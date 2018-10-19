Yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

28. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Badji'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sakho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Ömer Bayram'ın hatalı pasında ceza sahası önünde topla buluşan Sakho, uygun durumda ceza sahasına girmeye çalışırken savunmanın müdahalesi sonrası kaleci Muslera topu kontrol etti.

44. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, arka direkte Mariano topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın yerden ortasında kaleci Okan Kocuk'tan seken top arka direkte uygun durumda bulunan Ömer Bayram'ın önüne düştü. Ömer Bayram'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Tunay Torun'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima, Ozan Kabak'la girdiği mücadele sonucunda yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Bursaspor öne geçti. Aykaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında uygun pozisyonda topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda, top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

79. dakikada Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören noktadan yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk'un yerden pasında Rodrigues'den seken top ceza sahası içinde Ndiaye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı

Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürürken, Bursaspor ise puanını 9 yaptı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, 2'inden beraberlikle ayrıldı.

Evinde 16 maç sonra puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 16 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızı takım, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16 maçı kazanmıştı.

Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın sahasındaki 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun ortasında görev başlayan Fatih Terim yönetiminde sahasında ilk kez puan kaybetti.

Serdar, Feghouli ve Fernando maça devam edemedi

Galatasaray, yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişiklik hakkını da maçın ilk yarısında kullanmak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, ilk yarıda geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Maicon Roque oyuna dahil oldu. Sağ baldırındaki çekme nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli de 21. dakikada yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Maçın 39. dakikasında yine baldırından sakatlık geçiren Fernando Reges'in yerine ise 42. dakikada Selçuk İnan oyuna girdi.

Eren Derdiyok gol sayısını 6'ya çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor maçı ile UEFA Şamipyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

Bursaspor yine kazanamadı

Bursaspor, Galatasaray karşısında üst üste 13. lig maçından da galibiyet elde edemedi.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maçta iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle golden sonra '2-3 farkla öne geçebiliriz' diye düşündüğümüz anlar oldu. Pozisyonları değerlendirebilseydik buradan farklı bir sonuçla ayrılırdık. Oyuncularım elimden geleni yapıyorlar ama işte sıkıntılarımız var. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bugünkü beraberlik dolayısıyla mutlu değilim. Çünkü biz büyük bir futbol şehrinin takımıyız. İyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Keşke onu burada alsaydık.Yine de oyuncularımı kutluyorum ama kazanabilecekleri böyle bir maçı kazanamadıkları için de onları eleştirmeye devam edeceğim."