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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

'Yıldızlar Karması'ndan 'teröre karşı dayanışma' maçı

19 Aralık 2016, Pazartesi 18:37
'Yıldızlar Karması' maçı perşembe saat 20:00'de Vodafone Arena'da oynanacak

Süper Lig'deki yerli ve yabancı oyuncular, perşembe saat 20:00'de Vodafone Arena'da "Yıldızlar Karması" adı altında dayanışma maçı yapacak.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Aralık Perşembe günü dayanışma amaçlı bir "Yıldızlar Karması" maçı oynanacağı duyuruldu.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında futbol ailesi birlik beraberlik gösteriyor. Bu çerçevede Süper Lig'de yer alan kulüplerimizde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü "Yıldızlar Karması" adı altında bir dayanışma maçı yapacak. 

Bu maç öncesinde yarın (20 Aralık Salı) TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in katılacağı bir basın toplantısı düzenlenecek. Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek toplantı saat 12.00'de başlayacak.

BJK Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak "Yıldızlar Karması" dayanışma maçından elde edilecek tüm gelir bağışlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da teşrif edecekler."

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