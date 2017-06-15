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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Yılmaz Vural, Göztepe'den de ayrılıyor

15 Haziran 2017, Perşembe 10:07
Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, kulübün 92. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e 14 yıl sonra dönerek büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ligin bitimine 9 hafta kala takımın başına geldiğini hatırlatan Sepil, "Bizi, 14 yıldır başarıya aç olan Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı. Kendisiyle birkaç gündür görüşüyoruz. Onun istedikleri, bizim istediklerimiz ve verebildiklerimiz tam aynı yere oturmadı. Yılmaz Vural'la yollarımızı ayıracağız." diye konuştu.

Sepil, şu ana kadar hiçbir teknik adamla görüşmediklerini dile getirerek, "Yarından itibaren hem oyuncular hem de hoca konusunda karar vereceğiz. Diğer takımlara göre biraz geriden geliyoruz ama çok acelemiz yok. Zaten özellikle oyuncular hakkında ciddi bir hazırlığımız var. Bir hafta içinde yeni teknik kadroyu mutlaka belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi çalışmalarımız var"

Ellerinde bir oyuncu listesinin olduğunu ancak hiçbir oyuncuya resmi teklifte bulunmadıklarını kaydeden Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühim olan genç ve tecrübeli oyuncuların karmasını yapmak, gençleri ön plana alabilmek. Türkiye'de tecrübesi olan oyunculardan faydalanmak istiyoruz ancak aynı zamanda yurt dışından oyuncu getirmekten korkmuyoruz. Çok ciddi çalışmalarımız var. Transferlere kısa sürede başlayacağız. Şu anda emin olun ki teknik direktör konusundaki isimler spekülasyon. Yılmaz hocamızla konuşmamızı yeni bitirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Göztepe tarihine geçmiştir. Duygusal olarak yapmak kolay değil, taraftarlar için de kolay değil. Türk mü olur yabancı mı olur belli değil. Kararımızı vermiş değiliz."

Sepil, Göztepe Stadı'nın ihalesiyle ilgili bugün müteahhitlerin belirlendiğini, ihale sonucunun en kısa zamanda açıklanacağını düşündüklerini aktarırken, Torbalı'da yapacakları 8 sahalı altyapı tesisi yatırımının yarısının karşılanacak olmasından dolayı da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.

Türk futboluna çok önemli bir altyapı tesisi kavuşturacaklarını belirten Sepil, "İzinler alınıp resmi hale geldiği gün kazmayı vuracağız. Türkiye'de örnek bir tesis kuracağız. Altyapı olmadan başarı olamaz. 4-5 sene sonra yurt dışına Altınordu gibi futbolcu gönderen, onlar da bir örnek kulüp, bir ekip haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sepil, yeni sezonda maçlarını Bornova Stadı'nda oynamayı planladıklarını, 5 bin kişilik portatif tribün yapmanın en kolay nasıl olacağını da araştırdıklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: süper lig, göztepe, yılmaz vural
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